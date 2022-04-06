«Пришла и сказала, что не хочу работать в группе»: Серябкина объяснила, почему ушла от Фадеева

Певица Ольга Серябкина объяснила, почему в свое время покинула известного продюсера Максима Фадеева и его некогда популярный лейбл Malfa.
Как заметила Ольга Серябкина, со временем у нее появилось желание уйти от Максима Фадеева. Рядом с ним она не могла принимать «стратегические решения». Это и стало важным аргументом, чтобы начать работать самой. Серябкина подчеркнула, что ей нравится одной властвовать на сцене.
«Я сразу пришла к Максиму и сказала, что не хочу больше работать в группе. Тогда мы начали готовиться к моему выходу из состава группы. Я отношусь к тем, кто не копит и не терпит».
Напомним, что Ольга Серябкина в 2020 году вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебия. В ноябре прошлого года она родила сына Луку, сообщает МК.ru.
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