«Куда артиста не целуй – кругом попа»: Пригожин объяснил, почему назвал экс-певцов Фадеева из MALFA бандитами

По словам продюсера, звездная болезнь у всех проявляется по-разному.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему назвал музыкантов Максима Фадеева из лейбла MALFA бандитами.

«Продюсер вкладывает в артиста свои деньги. Музыкант получает имя, гонорары и валит от продюсера. Не выкупив себя, собраться и уйти нельзя. У меня есть поговорка: куда артиста не целуй — кругом попа». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, звездной болезнь у некоторых певцов превышает допустимые нормы человеческого бытия.

«Когда артист становится знаменит и богат, с ним приходится знакомиться заново. Люди забывают, что они рождены благодаря команде, а одному таланту. Побеждает только команда. Даже малыш, который рождается на белый свет появляется благодаря команде — любви мужчины и женщины. Далее его создает команда общества — детский сад, учителя и так далее. Тоже самое и в шоу-бизнесе. Даже безусловно талантливый человек без команды ничто», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что несколько лет назад продюсер Максим Фадеев распустил музыкантов лейбла MALFA. Недавно он объявил о своем возвращении в шоу-бизнес.

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