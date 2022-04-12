«Даже сахар с гречкой не сметают»: Боня посмеялась над СNN, где рассказывают о голоде в России

По словам модели, американцы уверены, что ситуация в России с продуктами просто ужасная.

Модель Виктория Боня в «Телеграме» посмеялась над американской компанией СNN, которая в своих сюжетах показывает, что в России начался голод.

На записи американская ведущая рассказывает, что всему виной последствия жестких санкций президента США Джо Байдена. Якобы на полках магазинов осталась одна тушенка. Также в сюжете говорится, что россияне дерутся за еду. Далее следует обсуждение ситуации с экспертом, что дальше вообще будет полный коллапс из-за санкций.

«Комментарии на «Ютубе» к видео показывают: почти все в этот сюжет верят. Отдельное «спасибо» тем, которые сметали сахар месяц назад, ломились в закрывающиеся ИКЕА и «Макдоналдс». Теперь вы пища для заокеанского сюжета CNN. Может, мы чего-то не знаем? По-моему, даже сахар с гречкой уже не сметают». Виктория Боня

Напомним, что в России одно время действительно был ажиотажный спрос на сахар. Сейчас ситуация уже успокоилась.

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