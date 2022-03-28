«Путин – один из выдающихся правителей и политиков»: Басков в соцсетях ответил Байдену

«Золотой голос России», музыкант Николай Басков, в «Телеграме» ответил президенту США Джо Байдену, который за последнее время не раз позволял себе нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

«Путин — один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России». Николай Басков

Ниже под своей записью Николай Басков сделал следующую приписку: «Это мой ответ Байдену».

Напомним, что Николай Басков за последнее время уже не раз выступал с громкими высказываниями относительно происходящих в мире событий. Он полностью разделяет политику президента России Владимира Путина.

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