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«Путин – один из выдающихся правителей и политиков»: Басков в соцсетях ответил Байдену

«Золотой голос России» полностью поддерживает действия президента своей страны.

«Путин – один из выдающихся правителей и политиков»: Басков в соцсетях ответил Байдену
Николай Басков. Фото: Global Look Press

«Золотой голос России», музыкант Николай Басков, в «Телеграме» ответил президенту США Джо Байдену, который за последнее время не раз позволял себе нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Global Look Press

«Путин — один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России».

Николай Басков

Ниже под своей записью Николай Басков сделал следующую приписку: «Это мой ответ Байдену».

Напомним, что Николай Басков за последнее время уже не раз выступал с громкими высказываниями относительно происходящих в мире событий. Он полностью разделяет политику президента России Владимира Путина.

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Владимир ПутинДжо БайденНиколай БасковРоссияСССР