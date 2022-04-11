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«Россия – не березки, Россия – народ»: Ширвиндт хлестко ответил рассвирепевшему Макаревичу

Андрей Макаревич неожиданно сорвался на своих соотечественников.

«Россия – не березки, Россия – народ»: Ширвиндт хлестко ответил рассвирепевшему Макаревичу
Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press

Александр Ширвиндт не смог молчать, услышав, как уехавший в Израиль Андрей Макаревич поливает грязью своих соотечественников.

Напомним, лидер «Машины времени» заявил, что из России «уехала Россия» в виде него и других личностей, которые решили эмигрировать из страны в трудный для нее час.

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

«Россия — это ведь не березки… Россия, в первую очередь, народ. И если народ остался, а уехали вы, то вы в лучшем случае — (ругательное слово)», — сказал народный артист на своей страничке в социальных сетях.

Отметим, что блогер Курбан Омаров также высказывался по поводу выпада Андрея Макаревича. Он заметил, что очень сильные фразы о нашей стране сейчас часто звучат именно из Израиля.

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