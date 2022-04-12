«Это не то что мы друг друга матом крыли»: Косторная раскрыла подробности ухода от Тутберидзе

По словам фигуристки, они с наставницей пришли к обоюдному решению.

Фигуристка Алена Косторная заявила, что это было ее обоюдными решением с тренером Этери Тутберидзе о расставании. По ее словам, такого, что она насолила и ей сказали уходить – не было.

«Мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло. Да, это не то что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо». Алена Косторная

Как заметила Алена Косторная, во время прощания с Этери Тутберидзе она принесла наставнице не букет цветов, а корзину с фруктами, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Косторная поделилась первым совместным фото с тренером, к которой ушла от Тутберидзе Чемпионка Европы по фигурному катанию поздравила Елену Буянову с 8 Марта.

Напомним, что с начала марта Алена Косторная работает с тренером Еленой Буяновой. Именно она помогла в 2014 году Аделине Сотниковой стать олимпийской чемпионкой в Сочи.

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