Косторная поделилась первым совместным фото с тренером, к которой ушла от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию поздравила Елену Буянову с 8 Марта.

Фигуристка Алена Косторная сфотографировалась со своим новым тренером Еленой Буяновой, которая в свое время подготовила олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Пост был опубликовал в фанатском Instagram-аккаунте чемпионки Европы.

На снимке Алена Косторная стоит рядом с Еленой Буяновой. Она подарила наставнице красивый букет цветов в честь 8 Марта.

«В перерыве между тренировками Алена передала наш букет Елене Германовне». Поклонники Алены Косторной

Напомним, что несколько дней назад Алена Косторная объявила о завершении сотрудничества с Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде. Она не смогла отобраться на Олимпиаду в китайский Пекин из-за травм.

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