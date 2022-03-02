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«Просто так не переходят»: Тарасова объяснила, почему Косторная ушла от Тутберидзе

По словам заслуженного тренера России, что-то у фигуристки не сложилось в «прекрасной группе» наставницы.

«Просто так не переходят»: Тарасова объяснила, почему Косторная ушла от Тутберидзе
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала переход чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной к Елене Буяновой от Этери Тутберидзе.

Алена Косторная и Этери Тутберидзе
Алена Косторная и Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

«Я думаю, время от времени люди переходят к разным тренерам. Наверное, что-то у нее не складывалось в прекрасной группе у Этери Тутберидзе. Просто так не переходят».

Татьяна Тарасова

При этом Тарасова подчеркнула, что Буянова — прекрасный специалист. Именно она воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Сейчас, по мнению Тарасовой, важно понять, что может Косторная, а над чем ей предстоит упорно работать, сообщает ТАСС.

Ранее Алена Косторная подтвердила, что переходит к Елене Буяновой. При этом она заметила, что решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе было обоюдным.

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