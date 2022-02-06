Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на олимпийский триумф Камилы Валиевой

Российская фигуристка одержала победу в короткой программе командного турнира в Пекине. Она установила новый рекорд в 90,18 баллов.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова в двух словах оценила чистейший прокат Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира в Пекине. Российская фигуристка установила новый олимпийский рекорд, набрав порядка 90,18 баллов. Таким образом, подопечная Этери Тутберидзе не оставила никаких шансов своим соперникам на льду.

А вот, что сказала о прокате фигуристки Аделина Сотникова: «Красотка! Браво!».

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу после второго дня соревнований. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

Говоря о своем триумфальном выступлении в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева уточнила, кому она посвятила свой чистейший прокат.

«Немного нервничала перед соревнованиями, но как только вышла на лед, откатала хорошо. Я контролировала свою программу и показала тот результат, который хотела. У меня было так много энергии, чтобы закончить эту короткую программу. Я катаюсь для своей бабушки, которая скончалась, поэтому я думаю, что это чувство завладело мной», — приводит ТАСС слова Камилы Валиевой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!