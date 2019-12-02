Отчаянные поступки Бритни Спирс, которые многие вспоминают с возмущением

И поведение поп-звезды долгое время напоминало поведение избалованного подростка – ведь непросто в юном возрасте стать всемирной знаменитостью, слава часто кружит голову и заставляет совершать безумства.
Давайте вспомним самые отчаянные выходки певицы, о которых еще долго будут говорить – кто с возмущением, кто с восхищением.
Как Бритни выступала с питоном на шее
После зажигательного танца на сцене с огромным питоном, которого Бритни обвила вокруг своей шеи, на певицу посыпались обвинения в жестоком обращении с животными и в сексуальной провокации.
Как Бритни целовалась с Мадонной
На церемонии вручения премий MTV Video Music Awards-2003 Бритни Спирс спела в составе трио – вместе с Мадонной и Кристиной Агилерой.
Наряженная невестой Бритни в завершение песни подарила Мадонне откровенный поцелуй, который заставил ахнуть всех присутствующих.
Как Бритни вышла замуж и сразу развелась
Все началось с безобидной шутки – в подвыпившей компании вместе с Бритни тусил ее школьный приятель, и в какой-то момент парочка объявила, что поженится прямо сейчас. Дело было в Лас-Вегасе, а там такие шутки обычно заканчиваются брачной церемонией.
Не успели приятели очнуться от похмелья после затянувшейся вечеринки, как СМИ уже объявили на весь мир сенсационную новость.
Бритни в панике бросилась звонить адвокату – шутка это была, шутка! К счастью, в Лас-Вегасе развестись так же просто, как и пожениться. Брак тут же аннулировали.
Как беременная Бритни позировала обнаженной
Конечно, она далеко не первая и не единственная, кто фотографировался для журналов в «интересном» положении, выставляя напоказ округлившееся тело.
Но Бритни в этой фотосессии предстала в образе жгучей брюнетки, что удивило и поразило ее поклонников, привыкших видеть нежную блондинку.
Как Бритни Спирс дружила с Пэрис Хилтон
Две блондинки, две светские львицы, — девушки быстро нашли общий язык. Однажды, выходя из ночного клуба весьма нетрезвыми, они из озорства решили дать интервью.
Однако подоспевшие журналисты рано радовались: не считать же, в самом деле, сенсационным заявление Бритни и Пэрис о том, что они обе – блондинки и обе – знаменитости. К этому веселые подружки добавили: «Правда, это восхитительно и соблазнительно?»
Период дружбы с Пэрис был для Бритни весьма рискованным – в пьяном угаре девушки порой становились объектом насмешек, теряя перед камерой предметы интимного гардероба.
Как Бритни стала лысой
После болезненного развода с Кевином Федерлайном Бритни Спирс целый год пыталась заглушить боль с помощью запрещенных препаратов, бросив двоих маленьких детей на нянь и прислугу. И однажды с совершенно безумным видом появилась на пороге салона красоты. Лысая!
С отсутствующей улыбкой Бритни позировала фотографам, а потом в ярости разгромила бейсбольной битой машину бывшего мужа. Так она дала выход бушевавшей в ней обиде.
Как Бритни перестала следить за фигурой
Некогда обладательница идеальной фигуры, после всех переживаний Бритни в какой-то момент, похоже, махнула рукой на то, как выглядит. Сильно поправилась, расплылась… При этом певица по привычке продолжала появляться в откровенных нарядах, не скрывавших лишних килограммов.
Поклонники не раз критиковали любимицу за это, и Бритни нашла в себе силы прислушаться к ним: села на диету, занялась спортом под руководством тренера. И скоро стала прежней прекрасной Бритни.
Правда, потом ее стали обвинять в том, что в попытках вернуть уходящую молодость и красоту Бритни прибегала к помощи пластических хирургов…
Как бы там ни было, похоже, все скандалы пошли только на пользу ее популярности. Сейчас Бритни Спирс не выступает, зато вовсю занимается бизнесом, — и очень успешно.
А вам нравится бунтарка-«Барби», поп-принцесса, кумир подростков 90-х?