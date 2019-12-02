Звездные истории

Отчаянные поступки Бритни Спирс, которые многие вспоминают с возмущением

2 декабря – день рождения Бритни Спирс. Ей исполняется 38, но для миллионов поклонников она по-прежнему – та самая девочка-подросток, раскованная и смелая, похожая на соседскую девчонку-блондинку.

Отчаянные поступки Бритни Спирс, которые многие вспоминают с возмущением
Певица Бритни Спирс. Фото: Globallookpress

И поведение поп-звезды долгое время напоминало поведение избалованного подростка – ведь непросто в юном возрасте стать всемирной знаменитостью, слава часто кружит голову и заставляет совершать безумства.

Давайте вспомним самые отчаянные выходки певицы, о которых еще долго будут говорить – кто с возмущением, кто с восхищением.

Как Бритни выступала с питоном на шее

Певица Бритни Спирс. Фото
Певица Бритни Спирс. Фото: Globallookpress

После зажигательного танца на сцене с огромным питоном, которого Бритни обвила вокруг своей шеи, на певицу посыпались обвинения в жестоком обращении с животными и в сексуальной провокации.

Как Бритни целовалась с Мадонной  

Певица Брини Спирс. Фото
Певица Брини Спирс. Фото: Globallookpress

На церемонии вручения премий MTV Video Music Awards-2003 Бритни Спирс спела в составе трио – вместе с Мадонной и Кристиной Агилерой.

Наряженная невестой Бритни в завершение песни подарила Мадонне откровенный поцелуй, который заставил ахнуть всех присутствующих.

Как Бритни вышла замуж и сразу развелась

Певица Брини Спирс. Фото
Певица Брини Спирс. Фото: Globallookpress

Все началось с безобидной шутки – в подвыпившей компании вместе с Бритни тусил ее школьный приятель, и в какой-то момент парочка объявила, что поженится прямо сейчас. Дело было в Лас-Вегасе, а там такие шутки обычно заканчиваются брачной церемонией.

Не успели приятели очнуться от похмелья после затянувшейся вечеринки, как СМИ уже объявили на весь мир сенсационную новость.

Бритни в панике бросилась звонить адвокату – шутка это была, шутка! К счастью, в Лас-Вегасе развестись так же просто, как и пожениться. Брак тут же аннулировали.

Как беременная Бритни позировала обнаженной

Конечно, она далеко не первая и не единственная, кто фотографировался для журналов в «интересном» положении, выставляя напоказ округлившееся тело.

Но Бритни в этой фотосессии предстала в образе жгучей брюнетки, что удивило и поразило ее поклонников, привыкших видеть нежную блондинку.

Как Бритни Спирс дружила с Пэрис Хилтон

Певица Брини Спирс. Фото
Певица Брини Спирс. Фото: Globallookpress

Две блондинки, две светские львицы, — девушки быстро нашли общий язык. Однажды, выходя из ночного клуба весьма нетрезвыми, они из озорства решили дать интервью.

Однако подоспевшие журналисты рано радовались: не считать же, в самом деле, сенсационным заявление Бритни и Пэрис о том, что они обе – блондинки и обе – знаменитости. К этому веселые подружки добавили: «Правда, это восхитительно и соблазнительно?»

Период дружбы с Пэрис был для Бритни весьма рискованным – в пьяном угаре девушки порой становились объектом насмешек, теряя перед камерой предметы интимного гардероба.

Как Бритни стала лысой

Бритни Спирс со своими сыновьями. Фото
Бритни Спирс со своими сыновьями. Фото: Globallookpress

После болезненного развода с Кевином Федерлайном Бритни Спирс целый год пыталась заглушить боль с помощью запрещенных препаратов, бросив двоих маленьких детей на нянь и прислугу. И однажды с совершенно безумным видом появилась на пороге салона красоты. Лысая!

С отсутствующей улыбкой Бритни позировала фотографам, а потом в ярости разгромила бейсбольной битой машину бывшего мужа. Так она дала выход бушевавшей в ней обиде.

Как Бритни перестала следить за фигурой

Певица Брини Спирс. Фото
Певица Брини Спирс. Фото: Globallookpress

Некогда обладательница идеальной фигуры, после всех переживаний Бритни в какой-то момент, похоже, махнула рукой на то, как выглядит. Сильно поправилась, расплылась… При этом певица по привычке продолжала появляться в откровенных нарядах, не скрывавших лишних килограммов.

Поклонники не раз критиковали любимицу за это, и Бритни нашла в себе силы прислушаться к ним: села на диету, занялась спортом под руководством тренера. И скоро стала прежней прекрасной Бритни.

Правда, потом ее стали обвинять в том, что в попытках вернуть уходящую молодость и красоту Бритни прибегала к помощи пластических хирургов…

Как бы там ни было, похоже, все скандалы пошли только на пользу ее популярности. Сейчас Бритни Спирс не выступает, зато вовсю занимается бизнесом, — и очень успешно.

А вам нравится бунтарка-«Барби», поп-принцесса, кумир подростков 90-х?

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Тэги:

Бритни Спирскарьера певицыРазводсемья
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Отчаянные поступки Бритни Спирс, которые многие вспоминают с возмущением
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