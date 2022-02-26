«Я не вру»: Бритни Спирс хочет уехать из США

Поп-звезда Бритни Спирс хочет уехать из США. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме. Правда, насовсем или временно звезда хочет покинуть родину – она не уточнила.

«Очень скоро, может быть, мне придется уехать из Америки. Йо, это для моего психического здоровья, я не вру», — отметила Бритни.

Напомним, прошлый год стал для Бритни особенным. Она наконец-то избавилась от опеки отца, которая продолжалась 13 лет, устроила личную жизнь и отметила свой 40-й день рождения.

Добавим, несколько дней назад Бритни Спирс обвинила своих менеджеров в том, что они покушались на нее. Она собирается подать в суд на своих бывших сотрудников из компании TriStar Entertainment. Спирс уверена, что ее намеревались убить.

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