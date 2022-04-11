«Если по магазинам, то только так»: Муцениеце без макияжа предстала с детьми на шопинге

Актриса воссоединилась с дочкой и сыном после поездки в Дагестан.

Агата Муцениеце является популярной телеведущей. Она не скрывает, что в молодости строила карьеру модели, но потом ей удалось стать актрисой.

На днях Агата отметила 11 лет со дня выпуска сериала «Закрытая школа», который не только сделал ее знаменитой, но и стал судьбоносным, так как она встретила будущего мужа, Павла Прилучного. Однако два года назад они развелись.

Теперь Муцениеце поддерживает дружески отношения с экс-избранником. Она растит с ним детей — дочку Мию и сына Тимофея. Обычно актриса все свободное время посвящает наследникам, но недавно она провела несколько дней на съемках в Дагестане.

Агата делилась кадрами с гор. Она заверила, что фильм потом понравится поклонникам. А 11 апреля артистка воссоединилась с детьми. Она устроила им день шопинга.

Муцениеце привела их в магазины. Они оделись в одном стиле. Актриса была в спортивном костюме и пуховой жилетке, как и наследники. Она даже отказалась от макияжа и укладки. Агата засняла, как дети устроила зажигательные танцы прямо в магазине.

«Если по магазинам, то только так! Я тоже танцую», — отметила звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Комплименты получили и дети, и их мама. «Какие классные», «Ой, вы очень хорошенькая без макияжа», «Чудесные дети», «Малыши прям веселятся, с такой мамой иначе быть не может», «Люблю ваши видео», «Столько счастья в этих кадрах», — прокомментировали пост подписчики.

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