«Вы кого из меня делаете?» Нурлан Сабуров разругался со зрителями на концерте в Лос-Анджелесе

Публика потребовала, чтобы шоумен обозначил свою позицию на происходящее в мире.

Шоумен Нурлан Сабуров поговорил на повышенных тонах со зрителями своего концерта в Лос-Анджелесе. Видео появилось в «Телеграм» бизнесмена Курбана Омарова.

На кадрах можно увидеть, как концерт Сабурова был в какой-то момент остановлен. Один из зрителей с задних рядов на чистом русском языке попросил комика обозначить свою позицию о происходящих в мире событиях.

«Если ты зассал, то так и скажи: «Я боюсь сказать: «Нет!» — воскликнул зритель.

«Да. Так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?». Нурлан Сабуров

Ранее Нурлан Сабуров сообщал, что отправился на гастроли в США. Первый концерт состоялся в Лос-Анджелесе 8 апреля. Также в его планах посетить Сиэтл, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорк.

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