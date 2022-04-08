Валерия вслед за Анной Калашниковой предложила не резать сумки Chanel, а пустить на доброе дело

Виктория Боня накануне приняла участие во флешмобе, в котором девушки-блогеры демонстративно изрезали свои сумки Chanel. Акция стала ответом бренду, который запретил гражданам РФ носить их вещи в своей стране.

Отметим, что перед этим звезда «Дома-2» устроила в своем телеграме опрос, стоит ли ей поддерживать акцию. И хотя многие написали, что лучше отдать сумочки бедным или девочкам из детских домов, Боня все-таки искромсала сумку.

А вот певицы Анна Калашникова и Валерия, хоть и не поддерживают позицию французской компании, осудили эту акцию. Калашникова предложила тем, кто не хочет носить Chanel, отдать их жительницам Донбасса, а жена Иосифа Пригожина — продать и отдать вырученные деньги на благотворительность.

«Резать вещи — это акт вандализма. Это не связано с тем, что люди презирают Chanel, не согласны с их отношением к русским. Вряд ли это единственная сумка Chanel, тогда надо порезать все сумки», — сказала «Известиям» Валерия.

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