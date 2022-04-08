«Отдам вещи в пункты сбора»: Калашникова предложила передать Chanel женщинам Донбасса

Накануне модный дом Chanel отказался продавать вещи и аксессуары россиянкам. Ответ не заставил себя долго ждать. В считанные часы в Сети набрал популярность флешмоб, в рамках которого известные модницы кромсают сумки ножницами перед камерой.

У певицы и модели Анны Калашниковой возникла другая идея. Она предложила отдать вещи бренда беженцам из Донбасса. Мол, вещи дорогие, некоторые сумки по 600 тысяч рублей, смысл их резать, пусть люди выставят их на продажу.

«В моем гардеробе много вещей от Chanel, я не буду их резать или выбрасывать на камеры на помойку, поскольку негатив порождает негатив. Я просто отдам вещи в пункты сбора гуманитарной помощи беженцам, женщинам Донбасса. Мои любимые модницы и модники, присоединяйтесь к моему флешмобу», — написала в своих соцсетях Калашникова.

Напомним, ранее против публичного уничтожения сумок Chanel выступили Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие звезды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.