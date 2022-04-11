Вызвал коллегу на серьезный разговор: Гармаш раскрыл детали конфликта с Янковским

По словам актера, ссора случилась во время съемок картины «Любовник» в 2002 году.

Актер Сергей Гармаш в эфире программы «Легенда» RTVi вспомнил, как поссорился с коллегой Олегом Янковским на съемках фильма «Любовник» в 2002 году.

По словам Гармаша, они очень тяжело притирались друг к другу. Янковский все время занимался нравоучениями. Однажды Янковский не выдержал и вызвал коллегу на серьезный разговор.

«Отвел меня в сторону, жестко взял за куртку и сказал: «Знаешь, если ты думаешь, что я буду тебе что-то говорить, а ты не будешь делать того же самого по отношению ко мне, мы не будем партнерами». Сергей Гармаш

Напомним, что Олег Янковский ушел из жизни в 2009 году. На момент смерти ему было 65 лет.

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