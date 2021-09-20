В фильме «Чебурашка» Сергей Гармаш сыграет Гену, но не крокодила

20 сентября кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о старте съемок полнометражного фильма «Чебурашка». Чтобы не привязывать сказку к какой-то конкретно эпохе, авторы картины выбрали живописные локации Сочи: «Дендрарий», набережную, санаторий «Орджоникидзе». Также съемки пройдут в Кисловодске, Пятигорске и закончатся в Москве.

По задумке, Чебурашка предстанет не говорящей плюшевой игрушкой, а живым зверьком диковинной породы. Удивительным образом он попадает из далекой страны в маленький город у моря, где встретит ворчливого Гену.

Правда, не крокодила, а старика в исполнении Сергея Гармаша. Будет много и других встреч: Чебурашка познакомится с мальчиком, не умеющим разговаривать, странную тетю, которая захочет подарить его своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.

«Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе и, конечно, хорошо его помню — это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж. Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми», — пояснил Гармаш.

Сам Чебурашка появится на экране с помощью технологии захвата движения и компьютерной графики. Сценарий к фильму писался почти полтора года. В нем отразились глубокие темы поиска семьи и друзей, взаимоотношений родителей и детей, любви и прощения.

Выход картины запланирован на 1 января 2023 года, сообщает «Централ Партнершип».

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