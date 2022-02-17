«С годовщиной»: Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы

Актеры держали эту информацию в тайне.

Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы. В декабре прошлого года артисты впервые показали обручальные кольца на премьере фильма «Чемпион мира». На съемках этого фильма пара познакомилась. И вот Пожарская обнародовала трогательные снимки и поздравила мужа с годовщиной.

«Я люблю тебя, мой V. С годовщиной», — подписала фотографии Пожарская в своем Instagram.

Поклонники порадовались за молодую пару.

«Любви и благополучия!», «Лучшая пара», «Вы такие сладкие», «Счастья вам, излучающие добро!», «Долголетия вашей великолепной семье!» — высказались подписчики.

В июне Пожарская родила Янковскому сына, которого назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.

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