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«С годовщиной»: Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы

Актеры держали эту информацию в тайне.

«С годовщиной»: Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы
Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото: instagram.com/dianapozharskaya

Диана Пожарская и Иван Янковский раскрыли дату свадьбы. В декабре прошлого года артисты впервые показали обручальные кольца на премьере фильма «Чемпион мира». На съемках этого фильма пара познакомилась. И вот Пожарская обнародовала трогательные снимки и поздравила мужа с годовщиной.

«Я люблю тебя, мой V. С годовщиной», — подписала фотографии Пожарская в своем Instagram.

Фото Дианы Пожарской и Ивана Янковского
Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото: instagram.com/dianapozharskaya

Поклонники порадовались за молодую пару.

«Любви и благополучия!», «Лучшая пара», «Вы такие сладкие», «Счастья вам, излучающие добро!», «Долголетия вашей великолепной семье!» — высказались подписчики.

В июне Пожарская родила Янковскому сына, которого назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.

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