«Если бы вы знали, как давно я хотела открыться»: Пончик обратился к жюри шоу «Маска» после разоблачения

На проекте телеканала НТВ расстались с восьмым по счету участником.

В финале девятого выпуска шоу «Маска» был разоблачен восьмой по счету участник. Решением судейской коллегии маска была снята с Пончика.

К огромному удивлению председателя жюри Филиппа Киркорова, он увидел под маской 69-летнюю певицу Ирину Понаровскую. Поп-король считал, что Пончик — это Наргиз Закирова.

Та лучезарно улыбалась и поблагодарила жюри за это решение. Ирина Понаровская призналась, что мечтала быть разоблаченной.

«Я так счастлива, что была перед вашим судом. Счастлива, что вы меня отгадывали. Счастлива, что многие меня узнали. Если б вы знали, как давно я хотела открыться, сказать всем: я здесь», — сказала Ирина Понаровская.

Судьи проекта выразили свое восхищение Ирине Понаровской, согласившейся выступать в Пончике. Именно этот диссонанс и сбил с толку Филипп Киркорова.

Он считал, что такая звезда и утонченная женщина ни за что не могла бы согласиться перевоплотиться в Пончика.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.