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«Если бы вы знали, как давно я хотела открыться»: Пончик обратился к жюри шоу «Маска» после разоблачения

На проекте телеканала НТВ расстались с восьмым по счету участником.

«Если бы вы знали, как давно я хотела открыться»: Пончик обратился к жюри шоу «Маска» после разоблачения
Пончик на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В финале девятого выпуска шоу «Маска» был разоблачен восьмой по счету участник. Решением судейской коллегии маска была снята с Пончика.

К огромному удивлению председателя жюри Филиппа Киркорова, он увидел под маской 69-летнюю певицу Ирину Понаровскую. Поп-король считал, что Пончик — это Наргиз Закирова.

Та лучезарно улыбалась и поблагодарила жюри за это решение. Ирина Понаровская призналась, что мечтала быть разоблаченной.

Ирина Понаровская – Пончик на шоу «Маска»
Ирина Понаровская – Пончик на шоу «Маска». Фото: кадр программы

«Я так счастлива, что была перед вашим судом. Счастлива, что вы меня отгадывали. Счастлива, что многие меня узнали. Если б вы знали, как давно я хотела открыться, сказать всем: я здесь», — сказала Ирина Понаровская.

Судьи проекта выразили свое восхищение Ирине Понаровской, согласившейся выступать в Пончике. Именно этот диссонанс и сбил с толку Филипп Киркорова.

Он считал, что такая звезда и утонченная женщина ни за что не могла бы согласиться перевоплотиться в Пончика.

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«Маска-3»«Маска»Ирина ПонаровскаяКанал НТВТретий сезон «Маски»