«Я хочу от тебя детей!»: беременная Регина Тодоренко сделала признание участнику шоу «Маска»

Член жюри проекта НТВ Регина Тодоренко пришла в экстаз во время выступления Мухомора.

В это воскресенье, 10 апреля, в эфир НТВ вышел в эфир девятый по счету выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Открывал его участник в костюме Мухомора, исполнивший хит Григория Лепса «Самый лучший день». Жюри пришло в восторг от номера и вокального мастерства Мухомора.

Член жюри проекта Регина Тодоренко, и ранее заявлявшая о своей симпатии Мухомору, на этот раз сделала неожиданное признание.

«Я хочу от тебя детей!» — прокричала беременная Тодоренко Мухомору «После этой фразы он должен ответить: «Ты еще этого не родила. Успокойся», — заметил Тимур Родригез.

Регина Тодоренко заявила, что знает, кто прячется под маской Мухомора. По ее мнению, это известный исполнитель, 62-летний Сергей Мазаев.

Напомним, на шоу «Маска» разоблачены уже восемь участников – Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард и Малыш.

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