Ирина Понаровская: «Голодаю два раза в год не меньше 10 дней»

Знаменитая певица рассказала о том, что помогло ей вернуться на сцену и добиться безупречной внешности.

Конец года у заслуженной артистки России Ирины Понаровской насыщен событиями: вышла книга, клип, идет подготовка к большому концерту, из-за пандемии переехавшему с ноября на май. Обо всем этом и многом другом певица рассказала в интервью «Телепрограмме».

«Ошиблась, не разглядев в Фадееве талант»

— Ирина, настоящим предновогодним подарком для поклонников стал ваш клип на песню Максима Фадеева «Я до слез люблю тебя». Вы давно знакомы с Максимом?

— Знакомы мы с 1993 года, с музыкального конкурса молодых исполнителей в Юрмале, где он был участником, а я — членом жюри. Но там не все закончилось так, как хотелось бы. Честно признаю, что совершила ошибку: тогда там я не услышала, не увидела в Фадееве нужных качеств. Но они проявились, и на сегодняшний день Максим — выдающийся музыкант. Некоторых людей неудача, которая постигла Максима в том конкурсе, делает слабее, у них опускаются руки. У Максима этого не случилось. И это большое счастье.

Потому что из этого милого, забавного мальчишки вырос очень большой музыкант и очень большой человек. Спасибо небесам, что он написал для меня эту песню. Наверное, это одно из самых лучших событий, случившихся в моей творческой жизни, — музыка и слова отзываются в душе каждой женщины без исключения.

— «Я до слез люблю тебя»… Рядом с вами есть люди, которым вы можете сказать эти слова?

— У меня много таких людей. Хотя это, может быть, много для меня? Я думаю, что пальцев на двух руках хватит, чтобы всех назвать. Если я люблю, то люблю до слез.

— В интервью нашему журналу Андрей Малахов среди интервью, сделанных для его шоу, одним из самых рейтинговых и долгожданных назвал разговор с вами. Почему после долгого перерыва вы пришли на первое интервью именно к Малахову? У вас дружеские отношения?

— Для меня дружба — это не только знать, когда у человека грипп или какое-то другое несчастливое или радостное событие в жизни. Для меня дружба — это состояние души. Если амплитуды наших колебаний сходятся, то я считаю этого человека своим другом. Вне зависимости от того, считает ли он своим другом меня. Я помню Андрюшу (извините, что я так немножко фамильярно) с самого начала его работы на ТВ.

Он всегда у меня вызывал симпатию. Не было такого случая, чтобы я отказалась от приглашения в программы, которые он вел и ведет — профессионально и всегда с верной энергетикой. Конечно, Андрей имеет определенные задачи в качестве ведущего, поэтому должен делать разные передачи. Но никогда в жизни я не видела нечестной программы обо мне, которую бы вел Андрей.

И хочу сказать еще одну вещь. Когда я на 10 лет ушла с большой сцены, было два человека, которые всегда обо мне помнили и подбадривали. В тот момент жизни я сильно устала — бешеный ритм концертов, гастролей… Поэтому решила, что пора хорошенько отдохнуть: мне было необходимо восстановление на энергетическом уровне.

Всегда со мной на связи была мой директор Лера Тувина, она постоянно намекала мне, что пора вернуться. А второй человек, который постоянно звонил и говорил о моем возвращении, об интервью, — Андрюша. Поэтому я ему и доверилась. Малахов — единственный журналист, который упоминал мое имя за все эти 10 лет, что меня не было на сцене.

— Вы вернулись ярко, недавно вот участвовали в музыкальном телешоу «Дуэты». Кого из современных исполнителей любите слушать?

— Например, своего «содуэтника» по этому телепроекту Лешу Чумакова. Уважаю Александра Панайотова, Димаша. Это люди с голосом, люди с манерой, люди с большим музыкальным вкусом. Они бережно несут свои пристрастия в музыке. А это непросто. Гораздо проще прогнуться под что-то более упрощенное, более хитовое.

Эти люди занимают особую музыкальную нишу. Поэтому мне они невероятно интересны. Я могу посмотреть какие-то музыкальные конкурсы, которые преподносят нам сюрпризы. Например, такие как Диана Анкудинова (победительница вокального проекта «Ты супер!». — Ред.) — удивительно самобытный человек с абсолютной зрелостью в своем молодом творчестве.

Очень радуюсь, потому что сейчас много голосистых людей. В мою бытность: есть голос, нет голоса — все равно выходили люди в звезды. А сейчас очень голосовое время, и меня это безумно радует.

— Голосистых артистов сейчас много, а вот концертов из-за пандемии мало. Вот и ваш большой концерт в Москве с ноября перенесен на май. Легко вам далось это решение?

— Это решение организаторов, которое исходит из всеобщей обстановки. Мне бы не хотелось собирать народ, а потом быть виновной в том, что кто-то заболеет. Поэтому, наверное, это правильное решение в сложившейся серьезной ситуации. Будем молиться, чтобы к весне она стала другой.

«Зачем няня, если есть бабушка?»

— Вы живете в Санкт-Петербурге, на съемки, выступления приходится приезжать в Москву. Не думали переехать?

— Приезжаю в Москву ежемесячно, на сегодняшний день мой быт меня устраивает. В момент своего уединения, когда я ушла со сцены, сначала уехала в Эстонию. Еще с советских времен на берегах Балтики у моих родителей был дом, который мне достался по наследству. Там занималась изготовлением бижутерии из кожи и натуральных камней.

Ездила в Норвегию по делам благотворительного фонда, его представителем предложил стать один из друзей. Через несколько лет поняла, что маме уже 82 года и ей тяжело без меня, ездить в Эстонию из Москвы тоже сложно. Мне очень хотелось продлить жизнь маме. Продав ее квартиру в Москве, мы вместе переехали в Санкт-Петербург. К сожалению, мама прожила там два года, но успела увидеть своего старшего правнука Эрика…

— Семья вашего сына живет в Москве?

— Дети остались в Москве, они там родились — и моя невестка, и мой сын. Я очень часто бываю у них. Когда родилась внучка Шарлотта (девочку назвали в честь моей бабушки-немки), я первые два года вообще жила с детьми, не уезжая оттуда. Потому что нужна была моя помощь. Я сказала детям: зачем брать няню, если есть бабушка?

— Как же хорошо, когда бабушка соглашается нянчиться с внуками!

— Да что вы, я это за счастье считаю! Последние полтора года из-за этой коронавирусной истории видимся реже. Мотаясь на «Сапсанах», мне бы не хотелось принести что-то детям в дом. Я сама ковидом переболела — слава богу, достаточно легко.

— Наверное, вы на видеосвязи с ними постоянно?

— Конечно. Благодаря возможностям такого общения ощущения отдаленности нет. В любой момент, когда у бабушки начинает щемить сердце, она звонит и говорит: «Давайте-ка мне моих внуков!»

— Ваш сын Энтони работает в вашей команде?

— Он занят своим творчеством. Сын — ювелир, дизайнер. Хотя и музыку очень любит и даже пишет.

— Есть у вас любимое украшение, сделанное сыном?

— На первом курсе университета, где Энтони учился на дизайнерском ювелирном отделении, он мне сделал серебряные сережечки: одна — буква И, другая — П. Латинские. И вот эти сережки я по сей день часто с большим удовольствием ношу.

— Вы рассказывали, что у вас с сыном близкие, дружеские отношения…

— Я счастлива, что мы с моим ребенком стали друзьями. Да, у нас действительно доверительные отношения.

«Живу в пролетарском районе»

— В вашей новой книге «Честно говоря» меня заинтересовала глава, где вы рассказываете о своем способе оздоровления. 40 лет вы придерживаетесь режима питания, на котором теперь худеет весь шоу-бизнес. Речь об интервальном питании?

— Да, это интервальное питание, периодическое голодание. Меня заставили этим заняться проблемы со здоровьем. Я в 25 лет могла стать инвалидом (у певицы были серьезные проблемы с почками, она пережила клиническую смерть. — Ред.).

У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж — очищение печени. Сейчас голодаю иногда два раза в год и не меньше 10 дней, иначе мне уже неинтересно.

К этому процессу надо подходить серьезно и обдуманно. И хотя бы первые шаги свои в этой истории делать под наблюдением специалистов. Я очень верю в то, что именно эта моя система мне помогает. Но это вовсе не значит, что все должны этим заниматься. Подчеркну, что голодаю исключительно для здоровья, когда чувствую, что в моем организме что-то начинает разлаживаться.

Поддержание нормального веса — сопутствующий эффект. После голодания вес иногда приходится немножко набирать для хорошего внешнего вида, чтобы не выглядеть доходягой. Все-таки когда человек в возрасте значительно теряет вес, это требует следующих шагов — пластических операций, подтяжки лица, тела и так далее.

Это все сопутствующий для артиста аспект жизни. И он меня коснулся тоже, поэтому не буду говорить, что никогда ничего с собой не делала. Это неправда. Но все, что я делала, было минимальным вмешательством, так как ранее слишком много у меня случилось операций по здоровью.

— Как вы сейчас проводите свое время?

— Я живу в обычном петербургском районе, может быть, даже немножко пролетарском — он называется Кировский. Правда, рядом с парком, где я люблю гулять со своей собакой. Недавно я приобрела небольшую квартиру-студию с окнами на залив, куда в будущем планирую переехать. Пока что она у меня в стадии оформления. Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле.

Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем своего автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь.

Личное дело

Ирина Понаровская родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде в семье музыкантов. Окончила Ленинградскую консерваторию с дипломом пианистки. В 80-х и 90-х годах много снималась в музыкальных программах, выступала с концертами. Выпустила 8 дисков. В 2018 году вернулась на телеэкраны, исполнила песню «Пусть говорят». В 2021 году выпустила книгу «Честно говоря» и композицию «Я до слез люблю тебя».

Макияж: Рустам Сатыбалов, прическа: Егор Рябчик