«Вот вам и Наргиз Закирова»: на шоу «Маска» разоблачили Пончика

Члены жюри проекта пришли в восхищение, увидев, кто скрывался в костюме Пончика.

Новым разоблачением завершился на телеканале НТВ очередной выпуск шоу «Маска».

В номинацию на выбывание попали Мухомор, Пчела и Пончик. Мухомора спасли зрители в зале. А затем большинством голосов жюри было решено, что маску на этот раз снимет Пончик.

Филипп Киркоров настаивал на том, что под ней – певица Наргиз Закирова, Регина Тодоренко – Ия Нинидзе, остальные судьи считали, что под маской Пончика прячется 69-летняя Ирина Понаровская. И оказались правы!

«Вот вам и Наргиз Закирова!» — сказала после разоблачения Ирина Понаровская.

«Как это возможно?» — не мог поверить своим глазам Филипп Киркоров. «Браво вам за то, что вы, находясь в Пончике, продолжаете сохранять свою утонченность и свой невероятный стиль», – выразил свое восхищение Ирине Понаровской Тимур Родригез.

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