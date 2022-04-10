«Что я сейчас пережила»: певица Валерия разрыдалась во время шоу «Маска»

В эфир НТВ в это воскресенье, 10 апреля, вышел девятый по счету выпуск третьего сезона шоу «Маска».

После выступления Дракона камера показала крупным планом лицо члена судейской коллегии проекта, певицы Валерии.

Ее глаза были полны слез. Такие эмоции у Валерии вызвало исполнение Драконом песни «Опустела без тебя земля».

«Спасибо большое. Это было очень трогательно. Все мы прекрасно знаем и любим эту замечательную песню, которую исполняли очень многие прекрасные музыканты и певцы. Сегодня она прозвучала по-особенному. Вы — особенный музыкант. У вас удивительный обволакивающий голос, который проникает в самое сердце, в самую душу. Спасибо вам большое за то, что я сейчас пережила, за те самые эмоции и чувства», — поделилась певица Валерия.

Жюри проекта склоняются к тому, что под маской Дракона выступает очень мощный вокалист. Но единого мнения по поводу того, кто это может быть, пока нет.

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