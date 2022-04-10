Глаза грустные, улыбка выжатая: затравленную Нетребко запечатлели в ресторане с мужем и сыном

Анна Нетребко, пытавшаяся долгое время сохранять нейтралитет, недавно все-таки высказалась, что ее позиция однозначна. Она поддерживает Европу и собирается в ближайшее время возобновить свою карьеру за границей.
Это произошло после серии разорванных контрактов с ней со стороны зарубежных театров.
Теперь Нетребко старается прийти в форму, путешествуя вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.
Супруг артистки выставил в личном блоге фотографию, запечатлев одну из семейных посиделок в отпуске. Всегда жизнерадостная Анна Нетребко выглядела на этом фото затравленной. Пытаясь изобразить улыбку, она выглядела еще печальнее, впрочем, о ее истинном настроении говорили полные грусти глаза.
Ранее мы писали о наградах и званиях, которые получила Анна Нетребко в России. В своем обращении, отметим, оперная дива говорила, что никакой финансовой поддержки от правительства РФ у нее было.
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