Глаза грустные, улыбка выжатая: затравленную Нетребко запечатлели в ресторане с мужем и сыном

Похоже, что оперная певица не так уж и счастлива.

Анна Нетребко, пытавшаяся долгое время сохранять нейтралитет, недавно все-таки высказалась, что ее позиция однозначна. Она поддерживает Европу и собирается в ближайшее время возобновить свою карьеру за границей.

Это произошло после серии разорванных контрактов с ней со стороны зарубежных театров.

Теперь Нетребко старается прийти в форму, путешествуя вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Супруг артистки выставил в личном блоге фотографию, запечатлев одну из семейных посиделок в отпуске. Всегда жизнерадостная Анна Нетребко выглядела на этом фото затравленной. Пытаясь изобразить улыбку, она выглядела еще печальнее, впрочем, о ее истинном настроении говорили полные грусти глаза.

Ранее мы писали о наградах и званиях, которые получила Анна Нетребко в России. В своем обращении, отметим, оперная дива говорила, что никакой финансовой поддержки от правительства РФ у нее было.

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