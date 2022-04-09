Проводит время с семьей: Анна Нетребко покинула Дубай и улетела с мужем в Азербайджан

Оперная дива Анна Нетребко, которая в последнее время находилась в Дубае с семьей, улетела в Азербайджан. Сейчас она, судя по всему, в Баку. Об этом в соцсетях пишут пользователи под постами оперной дивы. Сама Нетребко информацию отрицать не стала.

В комментариях к публикации Анны Нетребко отметился и ее муж Юсиф Эйвазов. Он косвенно подтвердил догадки пользователей о местонахождении певицы, добавив в комментариях флаг Азербайджана.

Добавим, что Анна Нетребко всегда с теплотой отзывалась о родственниках своего любимого мужа. Она говорила, что все они ее бакинская семья.

Напомним, что Анна Нетребко в последнее время позволяла себе не совсем приятные высказывания в адрес России. При этом уже через месяц она должна появиться на юбилейном музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге.

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