«Попыталась повилять хвостом»: Муратова прокомментировала поступок Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко долгое время пыталась быть хорошей для всех, храня молчание и высказываясь общими фразами. Однако после ряда санкций, когда от ее услуг отказались несколько зарубежных театров, певица заявила, что теперь она устремила свой взор на Европу и будет гастролировать здесь.

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Правда пока ни о каких вступлениях и речи нет – Нетребко уехала к родственникам мужа в Азербайджан, а Новосибирский театр оперы и балета, уважая выбор артистки, официально сообщил, что контракт с ней разрывается.

«Попыталась повилять хвостом, в конечном итоге осталась у разбитого корыта. Народная артистка отказалась от своей Родины и своего народа», — сказала блогер Яна Муратова «Экспресс газете».

Она считает, что в сложные времена люди ориентируются на своих кумиров, поэтому нужно до конца быть со своим народом, с которым вырос и стал знаменитым. «Вряд ли ее простят», — считает Яна.

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