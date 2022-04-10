Та, что ничем не обязана: какие награды и премии получала Нетребко в России

Анна Нетребко ранее сообщила, что не брала от РФ никакой финансовой помощи.

Оперная дива Анна Нетребко недавно подчеркнула в своих социальных сетях, что является налоговым резидентом Австрии. И заявила, что «никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ».

Однако артистка не отказывалась от госконтрактов с российскими театрами, имея внушительное вознаграждение. К примеру, в 2014-м Театр оперы и балета в Казани заплатил Анне Нетребко 5,7 млн рублей за концерт.

В 2021-м она заключила контракт с Мариинским театром на выступление в фестивале «Звезды белых ночей» за 13,5 млн рублей. В театре подтвердили ее участие.

В 2005 году Анна Нетребко получила Государственную премию из рук Владимира Путина в Кремлевском дворце. В 2008-м певица стала народной артисткой России. Также в копилке ее наград есть «Золотой софит», German Media Award, «Золотой граммофон», премия Casta diva и другие.

Отметим, что каждое звание – это не только престиж, это еще и финансовая поддержка государства. И далеко не каждому артисту дают звание народного в 40 с лишним. К примеру, композиторы Игорь Николаев, Давид Тухманов, Евгений Крылатов («Крылатые качели», «До чего дошел прогресс») получили его в возрасте 60 лет. Олег Газманов – в 50 лет.

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