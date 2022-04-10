«Два счастливых солнышка»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» подловила сыновей, играющих во время фотосессии

Экс-участница реалити-шоу Ольга Гажиенко показала в одном кадре Кирюшу и Леву.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Гажиенко счастлива в браке с Ильей Гажиенко, любовь с которым построила на проекте.

У пары двое сыновей. Старшему – Кириллу – 14 апреля исполнится девять лет. А маленькому Леве грядущим летом будет три года.

Дети Ольги Гажиенко дружны между собой. Оба мальчика окружены любовью и заботой родителей, и Кирилл совершенно не ревнует родителей к брату.

Это доказывают кадры, которые Ольга Гажиенко сделала во время недавней фотосессии Левы и Кирилла. На видео братья играют с кроликами и утятами, весело смеются и целуют друг друга.

«Немного милоты вам в ленту», — подписала видео Ольга Гажиенко.

Поклонники пришли в восторг от невероятно красивых кадров.

«Ваши детки просто прелесть», «Красивые сыночки», «Два счастливых солнышка», «Оля, какие они у вас хорошки», «Мимишность зашкаливает», — высказались в Сети.

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