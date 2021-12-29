«Мои родители и мои дети»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» поделилась редким фото Ирины Агибаловой с внуками

Телебабушка Ирина Агибалова вместе с мужем приехала в Москву с Кипра.

Как и обещала ранее, экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием на Новый год прилетела в Москву, оставив особняк на Кипре.

Ирина Александровна признавалась, что не очень хочет ехать в снег и мороз с цветущего и благоухающего острова. Но в Москве у Ирины Агибаловой живет старшая дочка Ольга Гажиенко и два обожаемых внука Кирилл и Лева.

Приехав в столицу, Ирина Агибалова с мужем тут же наведались в гости к дочери. Ведь они так соскучились по маленьким сыновьям Ольги.

Ирина Александровна и Ольга Гажиенко каждая в своем микроблоге поделились трогательными снимками. На них Ирина и Юрий Агибаловы предстали с внуками Киришей и Левой рядом с красиво наряженной елочкой.

«Как же я счастлива видеть это… Мои родители и мои дети вместе», — подписала кадр Ольга Гажиенко.

Подписчики экс-участниц «Дома-2» признались, что в восторге от семейного снимка.

«Очень люблю вашу семью. Левушка похож на Ирину Александровну, а Кирюша — на Юрия Васильевича. Потрясающе», «Обалденная фотография», «Такая теплая фотография! Чудесные! Кирюша тут копия деда, а Левушка — копия бабуля. С наступающим Новым годом!» — высказались в Сети.

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