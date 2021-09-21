«Наши красавчики»: Рита Агибалова поделилась редким фото своих подросших детей и сыновей старшей сестры

Наследники Риты Агибаловой и Ольги Гажиенко, двоюродные братья и сестра впервые за долгое время встретились на Кипре.

Бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и ее муж Павел Марсо уже два года живут на Кипре вместе с детьми Митей и Бэллой.

Минувшим летом в гости к паре впервые приезжала старшая сестра Маргариты, Ольга Гажиенко, с сыновьями Кириллом и Львом. Двухлетний Лева впервые встретился с двоюродными братом и сестрой Митей и Бэллой.

В память о тех летних днях Рита Агибалова сделала фото, на котором запечатлела всех четверых детей, своих и сестры, и поделилась ими в микроблоге. Ребята, облаченные в шортики и футболки, сидят на лавочке в парке и лакомятся мороженым.

«Наши красавчики. У каждого возраста есть свои прелести. Но и без сложностей не обойтись. Мамочки поймут, о чем я. Помню, мне и с Митей, и с Бэллой было сложно настроить их на подготовку к школе», — рассказала Рита Агибалова под фото.

Сейчас Ольга Гажиенко с детьми уже находится в Москве. Ее восьмилетний сын Кирилл ходит в школу. Не так давно приступили к учебе и наследники Риты Агибаловой — Митя и Бэлла.

Напомним, на Кипр переехали жить и родители Риты Агибаловой и Ольги Гажиенко. Ирина Агибалова и ее муж купили здесь дом и сейчас заняты его обустройством.

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