«Долгожданная встреча состоялась»: сестры Ольга Гажиенко и Рита Агибалова воссоединились в Дубае

Родные сестры, экс-участницы «Дома-2» Ольга Гажиенко и Рита Агибалова, живут в разных странах. Старшая Ольга с мужем и сыновьями — в России, младшая Рита с семьей — на Кипре.

Но эти первые весенние дни соскучившиеся друг по другу родственницы встретились на нейтральной территории.

Несколько дней назад Ольга Гажиенко с мужем Ильей и сыновьями Кириллом и Левой отправились в Дубай, а накануне к ним присоединились Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой.

Рита Агибалова, кстати, отправилась в отпуск впервые за почти три года с момента переезда на Кипр.

В сторис микроблога Рита Агибалова показала, как встретились их с сестрой дети и как весело и дружно они вместе играют на пляже.

«Долгожданная встреча состоялась. Всего лишь-то надо было за один день посетить 4 аэропорта и 2 самолета. Но это того стоило, чтобы увидеть счастливые лица своих детей», — написала Рита Агибалова в микроблоге.

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