Было – стало: как Анастасия Дашко из «Дома-2» выглядела до похудения и какой стройной стала сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко – мама двух сыновей. Беременности и роды превратили ее из стройной девушки в грузную женщину.

Анастасия Дашко не смогла смириться со своим лишним весом, и к 38-ми годам взяла себя в руки и начала худеть.

Сейчас, по признанию Анастасии Дашко, отражение в зеркале начало ее радовать. Хотя весы пока показывают промежуточные цифры.

«Горжусь собой, своей упертостью и настойчивым характером. Мой максимальный вес 74 кг, при росте 168, сейчас мой вес 63 кг, итого путем хитрых вычислений, минус 11 кг», — делилась Анастасия Дашко в микроблоге.

Она признавалась, что лишний вес был для нее настоящей катастрофой.

«Я чувствовала себя некрасивой, подавленной. Боже, какие я носила вещи — мешковатые, которые наоборот делали меня еще больше. Выход на пляж — это вообще отдельная история! Мне казалось, что все смотрят только на меня, что все обсуждают мой живот, мой вес, знакомы ли вам такие чувства? Я думаю, многие испытывали такие эмоции. Иными словами, я была на дне», — признавалась Анастасия Дашко.

Напомним, сейчас борьбу за стройную фигуру ведет еще одна экс-участница «Дома-2» — Саша Черно. Она избавилась уже от пятидесяти килограммов.

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