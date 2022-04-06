«Настоящее богатство»: Саша Черно поделилась трогательным семейным снимком с мужем и сыном

Отношения бывших участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна трудно назвать стабильными. Супруги постоянно ссорятся.

По словам Саши Черно, Иосиф Оганесян обожает провоцировать ее на конфликты. Но при этом, оба понимают, что друг без друга не смогут жить.

«Семья — единственное настоящее богатство», — продекларировала Саша Черно на своей страничке в социальной сети.

Публикацию она подкрепила трогательным семейным снимком, на котором она и Иосиф Оганесян запечатлены с сыном Стефаном. Мальчик сидит на плечах у папы, Иосиф тянется поцеловать Сашу, а та подалась к нему.

«Какая милота!», «Так приятно смотреть на вашу семью», «Семья — это самое драгоценное, дороже семьи ничего нет», «Чудесные», «Идеальные», «Саша, вы созданы друг для друга, а трудности у всех есть», — отреагировали на фото подписчики Саши Черно.

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