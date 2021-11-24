Роскошная: Анастасия Дашко из «Дома-2» в платье оттенка спелой брусники с глубоким декольте вышла в свет

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко стала гостьей церемонии вручения Премии блогерам по итогам уходящего года.

На мероприятии эффектная блондинка с женственными формами выглядела очень эффектно.

Анастасия Дашко облачилась в платье оттенка спелой брусники с глубоким декольте, чуть ли не до пупка.

Вырез открывал взору ее пышную грудь, а тонкие бретели придавали секса.

Анастасия Дашко, хоть и выглядела роскошно, призналась, что на церемонии чувствовала себя некомфортно. Все из-за того, что ей пришлось встать на высокие каблуки, от которых она отвыкла.

«Девочки, да мы счастливые с вами люди, хотя бы лишь потому, что мы можем себе позволить быть собой, носить комфортную одежду, джинсы, кроссовки. Как же я намучилась на каблуках. Хоть и говорят, что это пьедестал женщины, с которого она не имеет права сойти, для меня это было просто катастрофой!» — поделилась Анастасия Дашко в микроблоге.

Напомним, страничку в Instagram Анастасия Дашко начала вести сравнительно недавно — примерно год назад. Произошло это после того, как экс-участница «Дома-2» побывала на программе «Перезагрузка» телеканала ТНТ.

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