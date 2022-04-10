«Это наше дело!»: Муцениеце не стала отрицать связь с Прилучным

Агата Муцениеце неожиданно нервно заговорила со своими поклонниками. Как оказалось, ей порядком надоело, что они пытаются все время вмешаться в ее отношения с Павлом Прилучным, бывшим мужем.

«Почитав, все что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем! А вас! Вот вас хлебом не корми — дай пообсуждать кто, с кем, куда и зачем! Ну и, конечно, вы решаете, кому и как себя вести!» — возмутилась в своем телеграме Агата.

Звезда заметила, что артисты – точно такие же люди, как и все остальные. И они точно так же не любят, когда их учат жить. И особенно – незнакомые люди.

«Это только наше дело!» — сказала про свою связь с Прилучным Муцениеце. Артистка при этом никак не стала характеризовать его. Поэтому вопрос о том, является ли она романтической или все-таки дружественной повис в воздухе.

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