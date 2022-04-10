«Моя вина в этом есть»: Муцениеце эмоционально высказалась об отношениях с Прилучным

Агата Муцениеце уже не первый раз говорит, что неправильно себя повела с бывшим мужем.

Агату Муцениеце трудно обвинить в отсутствии самокритики. Зимой она публично покаялась в неправильном поведении с бывшим мужем Павлом Прилучным во время развода с ним.

Актриса признала, что ей надо было быть более дипломатичной и дружелюбной по отношению к отцу своих детей ради них. Ведь дочь и сын все видят и понимают. Чтобы сгладить острые углы, Муцениеце первой пошла навстречу и пригласила Прилучного на день рождения наследника. Теперь артисты утверждают, что их связывает дружба.

Кроме того, недавно Агата Муцениеце сравнила себя с героями популярного сериала «Клон», заявив, что хотела быть, как привлекательная Жади, но стала выглядеть, как скандалистка Назира.

И вот очередная порция самокритики от Агаты Муцениеце. В своем телеграме она вновь подняла тему отношений с Павлом Прилучным, заметив, что фолловеры слишком настойчиво лезут в их личную жизнь.

«Вам показалось, что вы являетесь непосредственными участниками моей жизни (моя вина в этом тоже есть) и что вы решаете и влияете на мою судьбу, особенно, группа бывшего мужа!» — разозлилась Агата.

Она сказала, что будет общаться с экс-мужем ровно так, как ей хочется и ни в чьих советах со стороны она не нуждается. «В своем грязном белье мы сами разберемся!» — сказала артистка.

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