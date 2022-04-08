«Мечтала стать Жади, а стала Назирой»: Муцениеце сравнила себя с героями «Клона»

Актриса относится к себе и своему характеру с определенной долей иронии.

Актриса Агата Муцениеце недавно призналась, что была неправа во время бракоразводного процесса и после него.

Звезда заявила, что она и Павел должны были оставаться друзьями ради своих детей, ведь родители никогда не могут расстаться навсегда. Важен и тот момент, что наследники видят, как мама и папа выясняют отношения, и это не может их не травмировать.

У Муцениеце хватило сил первой пойти на примирение и пригласить экс-мужа в Дубай, чтобы вместе отпраздновать день рождения сына Тимофея, потом бывшие супруги отметили и именины Мии.

В личном блоге Агата Муцениеце поиронизировала над тем, как стала себя вести на примере бразильского сериала «Клон» и его героев. Она показала красивый танец Жади, которым она обольщала своего мужа, а потом вечно кричащую старую деву Назиру.

«Когда в детстве мечтала стать Жади, а стала Назирой», — подписала кадры актриса, украсив текст смеющимся смайлом.

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