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«Москва — это город для молодых»: Татьяна Лазарева объяснила, почему хотела бы жить в России

По словам телеведущей, ее дети просто обожают столицу.

«Москва — это город для молодых»: Татьяна Лазарева объяснила, почему хотела бы жить в России
Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая сбежала из России в Испанию, в эфире шоу «ЖВЛ» заявила, что на самом деле очень бы хотела жить в Москве.

Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

«Я с удовольствием жила бы в России. Все мои дети обожают Москву. Москва вообще-то это город для молодых. Это прекрасный город».

Татьяна Лазарева

Напомним, что Татьяна Лазарева в феврале уехала из Москвы в Киев. После этого она начала негативно высказываться о России и россиянах.

Заметим, что в Европу уехал и бывший муж Татьяны Лазаревой артист Михаил Шац. При этом он отмечал, что пока речи о его эмиграции не идет.

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