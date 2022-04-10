«Москва — это город для молодых»: Татьяна Лазарева объяснила, почему хотела бы жить в России

По словам телеведущей, ее дети просто обожают столицу.

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая сбежала из России в Испанию, в эфире шоу «ЖВЛ» заявила, что на самом деле очень бы хотела жить в Москве.

«Я с удовольствием жила бы в России. Все мои дети обожают Москву. Москва вообще-то это город для молодых. Это прекрасный город». Татьяна Лазарева

Напомним, что Татьяна Лазарева в феврале уехала из Москвы в Киев. После этого она начала негативно высказываться о России и россиянах.

Заметим, что в Европу уехал и бывший муж Татьяны Лазаревой артист Михаил Шац. При этом он отмечал, что пока речи о его эмиграции не идет.

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