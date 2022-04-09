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Курбан Омаров сообщил о внезапном бегстве Сергея Лазарева из России из-за событий на Украине

Бизнесмен привел цитату, которая, как он считает, принадлежит российскому исполнителю.

Курбан Омаров сообщил о внезапном бегстве Сергея Лазарева из России из-за событий на Украине
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» заявил, что музыкант Сергей Лазарев уехал из России. При этом он привел цитату, которая, как он уверен, принадлежит исполнителю.

Элтон Джон и Сергей Лазарев
Элтон Джон и Сергей Лазарев. Фото: «Телеграм» Сергея Лазарева

«Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России на Украине».

Сергей Лазарев

Кроме того, Курбан Омаров привел цитату, которая, принадлежит певцу Элтону Джону. В ней музыкант говорит, что русским должен помочь на Украине Бог.

Ранее Сергей Лазарев жаловался, что несколько его шоу пришлось отменить из-за событий на Украине. При этом он отмечал, что уже в апреле даст несколько концертов в разных городах страны. Но о каком бегстве из России тогда не шло и речи.

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