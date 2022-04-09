Курбан Омаров сообщил о внезапном бегстве Сергея Лазарева из России из-за событий на Украине

Бизнесмен привел цитату, которая, как он считает, принадлежит российскому исполнителю.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» заявил, что музыкант Сергей Лазарев уехал из России. При этом он привел цитату, которая, как он уверен, принадлежит исполнителю.

«Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России на Украине». Сергей Лазарев

Кроме того, Курбан Омаров привел цитату, которая, принадлежит певцу Элтону Джону. В ней музыкант говорит, что русским должен помочь на Украине Бог.

Ранее Сергей Лазарев жаловался, что несколько его шоу пришлось отменить из-за событий на Украине. При этом он отмечал, что уже в апреле даст несколько концертов в разных городах страны. Но о каком бегстве из России тогда не шло и речи.

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