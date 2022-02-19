«Она много пьет»: Михаил Шац упрекнул старшую дочь

Бывший муж Татьяны Лазаревой – Михаил Шац – рассказал о своей старшей дочери. Знаменитость заметил, что наследница много пила на Новый год.

Щац не считает, что у Софьи есть зависимость. Однако артист задумался, как правильно стоит разговаривать об алкоголе с детьми.

«Я к Соне обратился с замечанием таким. Потом уже понял, что это звучит несколько неожиданно. В общем, сделал ей замечание, что она много пьет», – отметил Шац в своем подкасте «Папа, закрой дверь!».

больше по теме Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой уехал жить из Москвы в Санкт-Петербург С городом на Неве у него связано много воспоминаний из детства.

Гостья подкаста – стендап-комик Зоя Яровицына – после истории Шаца рассказала, что совсем отказалась от спиртного:

«У нас, к сожалению, генетически, видимо, есть два варианта: либо ты пьешь до такого, что пропускаешь жизнь, теряешь возможности, либо совсем завязываешь, даже на праздники не позволяешь. На Новый год мы пьем лимонад. Полный отказ».

К слову, Щац был удивлен еще одним фактом об Яровицыной. Артистка решила, что она не будет заводить детей. Выбор Зои осознанный и давно обдуманный.

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