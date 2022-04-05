А на душе ведь кошки скребут? Анна Нетребко опубликовала послание к своей публике

Анне Нетребко сейчас можно только сочувствовать, будучи гражданской и России, и Австрии, оперная дива пыталась усидеть на двух стульях. Но теперь она перешла на сторону Европы, обозначив в социальных сетях свою позицию.

В итоге зарубежные театры пока не спешат восстанавливать с ней контракты, да и в России ее имидж пошатнулся: Новосибирский театр оперы и балета отменил концерты с участием Анны Нетребко. Впрочем, в Санкт-Петербурге ее по-прежнему ждут на фестивале «Звезды белых ночей».

Тем не менее некогда жизнерадостная и активная в социальных сетях Анна Нетребко в последнее время все чаще изъясняется с публикой загадками. На сей раз она решила показать народу какие-то знаки, возможно, связанные с астрологией. Видимо, на душе у артистки кошки скребут и ей хочется как-то прояснить свою судьбу.

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