«В полной растерянности»: Туктамышева выступила с громким заявлением после шоу Плющенко

По словам чемпионки мира по фигурному катанию, она не хочет, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в «Телеграм» после шоу Евгения Плющенко в Туле, в котором она приняла участие, выступила с громким заявлением.

По ее словам, она верила, что спорт – вне политики. Однако, как она уверяет, это оказалось не так. Как заметила Туктамышева, она любит фигурное катание, которым буквально живет.

«Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности…». Елизавета Туктамышева

Напомним, что на шоу Евгения Плющенко его жена продюсер Яна Рудковская заявила, что главная цель проекта «Союз чемпионов» — поддержка спортсменов, которые были дисквалифицированы в связи с санкциями и не попали на чемпионат мира. «Наше шоу — вне политики, мы за наших спортсменов», — отмечала она.

При этом другие ведущие в своих обращениях к публике использовали патриотические речи, что и вывело, судя по всему, из себя Елизавету Туктамышеву.

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