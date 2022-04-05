«Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает»: Тарасова – о возможном шоу в ДНР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала порыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко организовать ледовое шоу в ДНР.

По словам Тарасовой, сама идея просто замечательная. Проведение шоу поможет развитию спорта в той местности. Кроме того, Тарасовой всегда интересно понаблюдать за выступлениями российских фигуристов.

«Главное, чтобы не было никакой опасности для наших спортсменов — это должно стоять в приоритете. Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает, и рассчитал свой план действий до малейших деталей». Татьяна Тарасова

Ранее Евгений Плющенко отмечал, что собирается организовать ледовое шоу в ДНР. По его словам, сейчас он ведет переговоры со спортсменами, которые согласились бы принять участие в проекте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.