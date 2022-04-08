Пока другие кромсают, Яна защищает: Рудковская встала грудью за Chanel

Продюсеру жалко брендовые вещи, потому что для нее они – история.

Пока звездные модницы объявляют бренду Chanel отмену в своих гардеробных и режут на кусочки или избавляются иными способами, продюсер Яна Рудковская спешит защитить любимый люкс. Известная модница после прочтения новостей о том, что магазины марки заклеймили изображениями с Гитлером, встала грудью за Chanel.

«Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А как известно, кто — кто, а мы точно умеем прощать», — убеждает себя Рудковская.

Напомним, что за рубежом один из бутиков Chanel стал продавать сумочки и вещи покупательницам чуть ли не по паспорту. Оказалось, что они так решили запретить появление бренда в России. Виктория Боня в ответ на это искромсала ножницами свою сумочку и показала это на видео.

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