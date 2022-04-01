«Рада, что были зрители»: Туктамышева подвела итоги своего олимпийского сезона

Фигуристка не смогла выступить на Олимпиаде в Пекине.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева подвела для себя итоги спортивного олимпийского сезона, завершившегося на днях. Фигуристка опубликовала селфи с коллегами по льду, облаченными в форму российской сборной.

«Яркое закрытие сезона получилось! Всех поздравляю! Я довольна своими прокатами и тем, что получилось сделать премьеру новой программы и особенно рада тому, что были зрители и болельщики – это всегда мощная поддержка! Спасибо!», — написала фигуристка.

Туктамышева не попала на Олимпиаду в Пекине, хотя числилась в составе сборной как запасная. Но девушка уже философски относится к такой раскладу и считает, что заниматься любимым делом — это уже большое счастье. Завершать карьеру фигуристка не планирует, а собирается в Милан на Игры-2026.

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