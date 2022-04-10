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Новости шоу-бизнеса: Нетребко уехала в Азербайджан, Сабуров устроил скандал в США, Лазарев сбежал из России

Об этих и других новостях шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Нетребко уехала в Азербайджан, Сабуров устроил скандал в США, Лазарев сбежал из России
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global Look Press

После своих громких высказываний Анна Нетребко поспешила уехать из Австрии. На этот раз оперная дива вместе с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась в Азербайджан.

Тем временем Сергей Лазарев, по словам Курбана Омарова, сбежал из России, а комик Нурлан Сабуров устроил словесную перепалку со зрителями на концерте в США. Об этих и других новостях, которые читали больше всего 9 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уехали в Азербайджан

Только недавно Анна Нетрбеко с семьей отдыхала в Дубае. А после решила высказать свою ситуацию о происходящем в мире. После таких громких заявлений от примы отвернулись многие поклонники, некоторые ее даже осудили.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: соцсети

Непростую ситуацию Нетребко решила скрасить очередным путешествием. Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась в Азербайджан, на родину знаменитого тенора. Так считают фанаты артистки, она опровергать этот факт не стала.

Анита Цой объяснила, почему Анну Нетребко выгнали из европейских театров

Тем временем певица Анита Цой решила рассказать, почему Анну Нетребко отстранили от работы в европейских театрах. Артистка считает, что таким образом, возможно, оперную диву хотели проводить на пенсию.

Анита Цой
Анита Цой. Фото: Global Look Press

«Сейчас нашелся повод, и ее из этих театров попросили, чтобы дать дорогу другим. Так это или нет, мы точно не знаем, но вполне может быть», — сказала Цой.

Курбан Омаров сообщил о бегстве Сергея Лазарева из России

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» заявил, что музыкант Сергей Лазарев уехал из России. При этом он привел цитату, которая, как он уверен, принадлежит исполнителю.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

«Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России на Украине».

Нурлан Сабуров поругался со зрителями во время концерта в США

Комик Нурлан Сабуров гастролирует с концертами по США. Во время выступления в Лос-Анджелесе, он разругался со зрителями. Голос из зала предложил ему обозначить свою позицию по всему происходящему в мире.

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Фото: соцсети

«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — ответил Сабуров.

Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца

Накануне отец Филиппа Киркоров Бедрос попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На фоне осложнений от перенесенного ранее коронавируса случилась сердечная недостаточность.

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press

При этом Киркоров верит, что врачи поставят отца на ноги к его шоу в Санкт-Петербурге, которое пройдет 15 апреля.

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