Новости шоу-бизнеса: Нетребко уехала в Азербайджан, Сабуров устроил скандал в США, Лазарев сбежал из России

Об этих и других новостях шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

После своих громких высказываний Анна Нетребко поспешила уехать из Австрии. На этот раз оперная дива вместе с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась в Азербайджан.

Тем временем Сергей Лазарев, по словам Курбана Омарова, сбежал из России, а комик Нурлан Сабуров устроил словесную перепалку со зрителями на концерте в США. Об этих и других новостях, которые читали больше всего 9 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уехали в Азербайджан

Только недавно Анна Нетрбеко с семьей отдыхала в Дубае. А после решила высказать свою ситуацию о происходящем в мире. После таких громких заявлений от примы отвернулись многие поклонники, некоторые ее даже осудили.

Непростую ситуацию Нетребко решила скрасить очередным путешествием. Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась в Азербайджан, на родину знаменитого тенора. Так считают фанаты артистки, она опровергать этот факт не стала.

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Анита Цой объяснила, почему Анну Нетребко выгнали из европейских театров

Тем временем певица Анита Цой решила рассказать, почему Анну Нетребко отстранили от работы в европейских театрах. Артистка считает, что таким образом, возможно, оперную диву хотели проводить на пенсию.

«Сейчас нашелся повод, и ее из этих театров попросили, чтобы дать дорогу другим. Так это или нет, мы точно не знаем, но вполне может быть», — сказала Цой.

Курбан Омаров сообщил о бегстве Сергея Лазарева из России

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» заявил, что музыкант Сергей Лазарев уехал из России. При этом он привел цитату, которая, как он уверен, принадлежит исполнителю.

«Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России на Украине».

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Нурлан Сабуров поругался со зрителями во время концерта в США

Комик Нурлан Сабуров гастролирует с концертами по США. Во время выступления в Лос-Анджелесе, он разругался со зрителями. Голос из зала предложил ему обозначить свою позицию по всему происходящему в мире.

«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — ответил Сабуров.

Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца

Накануне отец Филиппа Киркоров Бедрос попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На фоне осложнений от перенесенного ранее коронавируса случилась сердечная недостаточность.

При этом Киркоров верит, что врачи поставят отца на ноги к его шоу в Санкт-Петербурге, которое пройдет 15 апреля.

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