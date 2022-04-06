«Тима! Богатырь мой»: Агата Муцениеце в домашних шортах запечатлелась с детьми дома

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит свою профессию. Агата снялась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». Не так давно она поработала с Александром Робаком в комедии «Честный развод».

Актриса продолжает активно работать после расставания с Павлом Прилучным. Примечательно, что она ездила в Дагестан, а вот дети оставались с папой.

На днях Муцениеце вернулась домой. Она призналась, что скоро снова улетит. Своим наследникам — дочке Мие и сыну Тимофею — актриса привезла чак-чак.

6 апреля она поделилась трогательными кадрами с воссоединения. Артистка предстала в домашних шортах и футболке. Сын ее крепкой обнял и не отпусках. Агата была поражена тому, как вырос ее наследник. Она одарила его восхищенным взглядом.

«Я добралась до них! Ой, он меня сейчас так обнял! Вот это сильный стал! Тима! Богатырь мой», — отметила звезда.

Поклонники осыпали комплиментами актрису, которая была без макияжа и укладки. Многие также признались, что Тимофея растет копией отца. «Какие классные», «Это так мило», «Просто чудо», «Агата — красотка», «Просто прелесть», «Да, он вырос нереально», «Скоро будет на руках носить», «Какие классные эмоции», «Мамин защитник», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!