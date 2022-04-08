Реставрация стула своими руками
Видео
Как сочетать нежность и грубость в одном образе
Видео

Пугачева тратит целое состояние за аренду виллы в провинциальном городке Израиля

Звезда выбрала для своего длительного отдыха маленький городок на берегу моря.

Пугачева тратит целое состояние за аренду виллы в провинциальном городке Израиля
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин уже более 10 лет живут в деревне Грязь, в собственном замке, который стал воплощением детской мечты юмориста.

Замок Пугачевой
Замок Пугачевой. Фото: Global Look Press

Перебравшись на неопределенное время в Израиль, звездная чета тоже предпочла тихую жизнь в городке Кесарии, где жителей немногим больше 5 тысяч человек. Однако и тут они уже по сложившейся традиции не стали мелочиться на жилье и ютиться по гостиничным номерам, арендовав роскошную виллу в 650 квадратных метров.

Алла Пугачева отрицает, что дом находится в их собственности, хотя слухи об этом ходили. По данным КП, аренда этого уютного жилища обходится Примадонне в 1 миллион рублей в месяц.

К слову, многие россияне скептически отнеслись к словам Аллы Борисовны о том, что она решила в отъезде вдруг поправить здоровье. Однако именно в Кесарии находится одна из самых любимых клиник народной артистки, где она частенько отмечается во время своих визитов в Израиль.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваИзраильМаксим Галкинновости goоgleпоследние новостиПугачева