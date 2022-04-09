Ксения Собчак язвительно высказалась об израильском гражданстве, гуляя в Подмосковье

Телеведущая решила прокомментировать слухи, что теперь у и нее есть паспорт другого государства.

Ксения Собчак привыкла всегда быть в центре событий. Примечательно, что она стала одой из первых, кто в конце февраля покинул Россию. Телеведущая провела около месяца в Израиле.

Сначала она заверяла, что обещала провести каникулы сына Платона в теплых краях, но в итоге ее отпуск затянулся. Недавно блондинка прилетела в Москву. А вот Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают оставаться в Израиле.

На днях стали ходить слухи, что Собчак продала дорогостоящую квартиру в Москве. Появились новости, что и, слетавший в Израиль, Иван Ургант продает квартиры и дома. Но если он хранит молчание, Ксения засняла видео, на котором гуляет вдоль реки в Подмосковье. Она решила опровергнуть слухи про второе гражданство, но сказала лишь о том, что находится в России.

«Вот, хотела рассказать, нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот видите, у нас тут в Израиле еще тоже лед, утки и ресторан «Причал, очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова, но конечно, это тоже все фотообои, так как я видимо нахожусь как минимум у Стены Плача. Да, и для тех, кто помимо гражданства встревожен еще и жилплощадью. Живу я за городом примерно уже лет 8. Там же иногда я снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком дорогим подписчикам. Место жительства не меняла. Позвольте, в гости приглашать вас не буду. Шабат, шалом вам из Подмосковья. Пошла я обедать с сыном», — высказалась звезда.

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