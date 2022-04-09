В одном цвете с носками: Бузова вслед за Кокой предстала в неоновом бомбере у Мамаева Кургана

Телеведущая провела один день в городе на юго-востоке страны.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже давно обрела известность. Блондинка стала певицей после развода с Дмитрием Тарасовым. Она часто проводит время с родными или ездит в путешествия.

Примечательно, что теперь артистка является завидной невестой. У нее есть дорогостоящая квартира в Москве и роскошный гардероб. Звезда любит наряжаться в брендовые наряды.

На днях Ольга провела весь день на фотосессии. Она носила как платья так и костюмы. А вот 8 апреля телеведущая прилетела в Волгоград. Она выступила на частном мероприятии. А вот на следующий день у нее было время для прогулки.

Артистка оказалась в одном из самых известных мест возле памятника Мамаев Курган. Бузова облачилась в серый спортивный костюм и кепку. Изюминкой образа стал неоновый бомбер оверсайз в тон носков.

«Как красиво», — восхитилась звезда.

В этот же вечер она вернулась в Москву, чтобы дать концерт в клубе. Примечательно, что Клава Кока носит такой же ультрамодный бомбер. В этот вечер певица тоже отметилась в нем, собираясь на встречу. Поклонники осыпали Бузову комплиментами.

«Прям такая стильная», «Наряд весенний», «Оля, оделась по погоде», «Очень красиво! И Оля, ты хороша», «Мне ваша куртка нравится», — стали писать подписчики.

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